Les Démocrates reçoivent l’adhésion de militants MPL

Plus de 200 militants de la 8è Circonscription Electorale ont quitté le parti Mouvement Populaire de Libération (MPL) pour le parti Les Démocrates. Les nouveaux adhérents ont été accueillis, dimanche 19 mars 2023, au siège du parti à Parakou.

Le Vice-Président du parti d’opposition Les Démocrates Nourénou Atchadé et le coordonnateur communal Sourokou Yacoubou ont reçu l’adhésion de plus de 200 militants du parti Mouvement Populaire de Libération (MPL) de la 8è Circonscription Electorale.

Selon la déclaration d’adhésion rendue publique, dimanche 19 mars 2023, les ex militants du MPL ne se retrouvent plus dans les idéaux du parti. C’est pour cela qu’ils s’engagent au parti Les Démocrates. « Nous avons conscience de l’enjeu et sommes persuadés que la lutte dans laquelle nous nous engageons, non seulement, ne fait que commencer avec cette inclusion de nos vingt-huit élus ; ceux du peuple, mais sera très rude. Nous avons aussi conscience des éventuels risques encourus quand il est question de se dresser contre un régime tyrannique et qu’il faille beaucoup de courage et de sacrifice quand on décide de s’y lancer. Et quant à ces préalables, nous, désormais anciens membres fondateurs et candidats du parti MPL, sommes engagés à les assumer », a indiqué Lafia Gaba, porte-parole des nouveaux adhérents.

Pour Nourénou Atchadé, Vice-Président du parti d’opposition Les Démocrates, les nouveaux adhérents sont désormais militants de plein droit du parti Les Démocrates.

