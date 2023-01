Les 3e et 4e CE acquises à la cause du BR

Le secrétaire exécutif national du Bloc Républicain (BR), Abdoulaye BIO TCHANE était dans les 3e et 4e circonscriptions électorales (CE) mardi 03 janvier 2023. Accompagné de Barthélémy KASSA, Gilbert BAGANA, et autres leaders BR, il a visité les populations des communes de Natitingou, Boukoumbé, Tanguiéta, etc.

Pour une victoire du Bloc Républicain au soir du 08 janvier 2023, BIO TCHANE peut compter sur les populations du département de l’Atacora. Au cours d’un périple ce mardi 03 janvier dans les communes de Natitingou, Boukoumbé, Tanguiéta, etc, les populations ont rassuré le secrétaire exécutif de leur engagement en faveur du parti du cheval blanc cabré.

Convaincu de la victoire du BR dans la 3e circonscription électorale, Barthélémy KASSA assure que les dés sont déjà jetés. En 2019 fait-il savoir, le parti BR avait donné un député à un autre parti. Cette fois-ci, il s’agit de rafler la totalité des sièges, a lancé le député.

« Je ne doute point que nous aurons tous les sièges de l’Atacora », a confié Abdoulaye BIO TCHANE sûr de l’engagement des populations. A 72 heures de la fin de la campagne électorale, il a invité les uns et les autres à continuer le travail de sensibilisation dans tous les quartiers et dans toutes maisons, et ce, jusqu’à la dernière heure.

Le secrétaire exécutif national du BR a profité de l’occasion pour rappeler quelques actions du gouvernement du président Patrice TALON en faveur des producteurs agricoles. C’est le seul gouvernement qui ait travaillé pour ramener le prix de l’engrais à 14.000 francs CFA, a fait observer le secrétaire exécutif national, exhortant les populations à renouveler leur confiance aux dirigeants actuels.

Après les 3e et 4e circonscriptions électorales, BIO TCHANE est annoncé dans plusieurs autres localités avant la fin de la campagne.

