Les 3 nouveaux Généraux reçoivent leurs attributs

Nommés par décret pris en Conseil des ministres le mercredi 30 mars 2022, trois (03) nouveaux Généraux de Brigade ont arboré leurs attributs le vendredi 1er avril 2022.

Le colonel Fructueux Candide Gbaguidi promu Général de Brigade de l’armée de terre à compter du 1er janvier 2022 et le colonel Abou Issa nommé Général de Brigade de l’armée de terre à compter du 1er avril 2022 en Conseil des ministres le mercredi 30 mars 2022 ont reçu leurs nouveaux attributs le vendredi 1er avril 2022 des mains du ministre de la défense nationale Fortunet Nouatin. Promu également Général de Brigade aérienne à compter du 1er avril 2022, le colonel Bertin Bada a reçu ses étoiles.

« La carrière de tout soldat est faite d’élévation, de promotion et de nomination. Le chef suides armées a voulu au vu de ce que nous avons fait, nous élever au rang de Général de Brigade. C’est la consécration d’une carrière, c’est aussi aussi beaucoup de responsabilités parce qu’il est normal qu’on nous demande de mieux faire, d’être encore plus professionnel, de mieux commander », a indiqué le colonel Fructueux Candide Ahodegnon Gbaguidi. Le nouveau Général a remercié le Chef de l’État pour la confiance. Il a également salué la mémoire des soldats tombés sur le champ d’honneur.

