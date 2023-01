Le visage du président probable du parlement

Les 109 députés qui siègeront à l’Assemblée nationale, 9è législature sont connus à l’issue de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 8 janvier 2023. La question qui taraude les esprits en attendant la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle est celle de savoir : Qui sera le prochain président de l’Assemblée Nationale ? Voici quelques personnalités pressenties au perchoir de la 9è législature.

Qui pour succéder à Louis Gbèhounou Vlavonou à la présidence du parlement béninois ? C’est la question qui se pose depuis la proclamation des résultats des élections législatives du 8 janvier 2023 par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Le président de la 8è législature, Louis G. Vlavonou est pressenti pour conduire les trois années de transition des députés qui seront installés dans leurs fonctions le 11 février 2023.

Le nom de Victor Topanou, professeur d’université et ancien ministre de la Justice et Garde des Sceaux du Bénin (2009-2011) est également cité au sein de l’opinion publique pour présider la 9è législature.

Un autre universitaire et président de parti est pressenti au perchoir de l’Assemblée nationale. Il s’agit de l’ancien président de la Cour Constitutionnelle et président du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) Joseph Djogbénou.

Les députés pourront porter aussi leur choix sur le premier vice-président de l’Assemblée Robert Gbian, élu du Bloc Républicain pour présider la destinée de cette législature.

