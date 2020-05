Le village de Woroko sous haute surveillance militaire

Un fort détachement de forces de sécurité publique est déployé ce mardi 05 mai 2020 dans le village de Woroko, commune de Kétou, rapporte Frissons radio. Ces hommes en uniformes selon la chaîne radio, auront pour mission, de sécuriser le village pour une durée d’un mois.

Dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 1er mai dernier, le village de Woroko a été victime d’une attaque attribuée à des peuhls transhumants, et soldée par la mort de 06 personnes et plusieurs blessés dont un agent de la Police républicaine.

Au nombre des personnes décédées, on dénombre 03 peuhls. A en croire le maire de la commune de Kétou, Théophile Déssa, « les hommes viennent dans le village, mais à la tombée de la nuit, vident le village ». « La nuit, le village est fantôme, aucun des peuhls ne reconnaît les trois personnes qui ont trouvé la mort au cours des attaques. Je crois qu’ils sont venus en expédition », a expliqué l’autorité locale. Le maire a souligné que deux personnes seraient mises aux arrêts à la suite de l’enquête ouverte depuis que ces évènements sont survenus.

Les investigations selon le maire, vont se poursuivre pour que l’on sache si ces mis en cause sont vraiment coupables ou pas.

Informé de ce que les populations veulent s’attaquer aux peuhls sédentaires de la zone, le préfet du Plateau, Valère Sètonnougbo s’est rendu dans le village ce lundi 04 mai 2020. « Nous avons appris que les populations de cet arrondissement de Kpankou s’organisent pour aller s’attaquer aux peuhls sédentaires qui sont dans la zone. C’est pourquoi nous nous sommes déplacés pour les sensibiliser », a-t-il expliqué. A en croire le préfet, les peuhls ne seraient pas arrivés de leur gré. « C’est sûr qu’il y a une situation dans la zone par le passé », a supposé Valère Sètonnougbo qui exhorte les populations à œuvrer pour la paix.

F. A. A.

5 mai 2020