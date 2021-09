Le travail des femmes et jeunes gens règlementé au Bénin

Un arrêté interministériel fixe désormais la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.

Le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi Modeste Tihounté Kérékou, la ministre de la fonction publique Adidjatou Mathys ainsi que le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin ont pris un arrêté conjoint, le 26 août 2021, fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s ’applique l’interdiction.

Constitué de 24 articles répartis en 4 chapitres (limitation des charges, travaux interdits aux femmes et aux femmes allaitantes, travaux interdits aux jeunes travailleurs, dispositions diverses et pénalités), l’arrêté interministériel « est applicable à tout établissement et entreprise soumis au code du travail ainsi qu’aux services publics dont les agents sont régis par leurs statuts respectifs ».

