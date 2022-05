Le tirage au sort des épreuves facultatives effectué

Les candidats à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) session de juin 2022 connaissent déjà leurs matières de composition en éducation physique et sportive (EPS), et en éducation artistique (EA). Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi 06 mai à la direction départementale des enseignements maternel et primaire de l’Ouémé et du Plateau.

Pour la session de juin 2022 de l’examen du CEP, les candidats composeront en dessin pour l’éducation artistique (EA). En éducation physique et sportive, ils feront l’endurance et le lancer de balle. Ces différentes disciplines ont été tirées au sort ce vendredi à Porto-Novo.

La session de juin 2022 de l’examen du CEP démarre le 07 juin prochain sur toute l’étendue du territoire national.

F. A. A.

7 mai 2022 par ,