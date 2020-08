Le test de dépistage de Covid-19 exigé aux voyageurs

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, le gouvernement a renforcé la surveillance sanitaire. A cet effet, il est institué un test de dépistage systématique à l’intention des voyageurs à destination et au départ de l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou.

Selon le communiqué du ministre de la santé en date du 17 août 2020, des sites de dépistage installés à l’aéroport et au Palais des congrès de Cotonou sont ouverts tous les jours pour recevoir et traiter les demandes des voyageurs.

M. M.

17 août 2020 par