Le taux de participation estimé à plus de 50% (OSC)

La plateforme électorale des Organisations de la société civile (OSC) a publié quelques statistiques des élections communales et municipales de ce dimanche 17 mai 2020. Selon ces statistiques, 50,76% des électeurs ont accompli leur devoir civique en allant voter.

Sur les 216 arrondissements qu’elle a parcourus, soit environ 40% de l’ensemble du territoire national, 1.098.113 électeurs se sont présentés dans les postes de vote sur un total de 2.163.502.

L’option qui consiste à considérer uniquement les arrondissements couverts selon la plateforme, est « l’option la plus prudente ».

Les OSC ont justifié cette situation par la non mise à disposition d’informations par les responsables de certains bureaux de vote.

L’arrondissement qui a enregistré le plus faible taux, est celui d’Abomey-Calavi, avec 22,24% ; tandis que Péporiyakou dans la commune de Natitingou le plus fort taux avec 97,41%.

F. A. A.

19 mai 2020 par