Parakou se dote d’un nouveau système d’alimentation en eau

Le ministre de l’eau et des mines, Samou Séidou Adambi, a officiellement mis en service samedi 1er février 2020, plusieurs infrastructures au profit de la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB) dans la vile de Parakou. D’un coût de 19,7 milliards de FCFA hors taxe, la mise en service de ces ouvrages permettra de renforcer le système d’alimentation en eau potable de la ville de Parakou et ses environs.

Selon le directeur général de la SONEB, Camille Dansou, le projet a bénéficié de la construction et l’équipement d’une nouvelle tour de prise d’une capacité de 1.800 m³ à l’Okpara, la construction et l’équipement d’une nouvelle usine de traitement d’eau de surface de 1800 m³/heure à Banikani.

Outre ces ouvrages, il y a eu la construction d’un réservoir semi-enterré de 30m³, celle d’un nouveau château de 500 m³, la construction et l’équipement de deux nouvelles stations de pompage, la réhabilitation d’un réservoir de 2000 m³, et un château d’eau de 500 m³, a ajouté le directeur général. Selon Camille Dansou, les infrastructures mises en service à Parakou dans le cadre du renforcement du système d’alimentation en eau potable prennent également en compte la mise en place d’un système moderne de gestion à distance de tous les sites de ce nouveau système, la fourniture et la pose de 306 km de conduite supplémentaire, l’extension du réseau vers les quartiers qui n’ont jusque-là pas accès à l’eau potable. A cela s’ajoute l’acquisition de 7.000 outils de matériels de branchement pour permettre les branchements promotionnels au bénéfice des populations.

Pour le chef mission de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) au Bénin, Jacques Bi Kouamé, les ouvrages mis en service permettront d’apporter aux populations de la cité des Koburu, une production additionnelle de 28.600 m³/jour d’eau potable, et de faire passer le taux de desserte dans la zone du projet à 90% en 2024.

Le projet est financé par la BOAD à hauteur de 68,7% à travers un prêt de 8 milliards de FCFA contracté par l’Etat béninois, et un autre de 5,57 milliards FCFA contracté par la SONEB.

La mise en service de ces nouveaux ouvrages selon le ministre des mines et de l’eau, permettra de conjuguer définitivement au passé, les problèmes de déficit d’eau, de baisse de pression et de pénurie d’eau potable dans la ville de Parakou et ses environs. C’est une promesse que le gouvernement a honoré, a-t-il signifié. Selon Samou Séidou Adambi, ces nouveaux ouvrages vont également favoriser le développement de Parakou qui pourra devenir un pôle de développement économique et culturel dynamique, capable de jouer pleinement son rôle de cité multiculturelle et de moteur d’impulsion d’une prospérité durable et solidaire dans le septentrion.

F. A. A.

Quelques images



2 février 2020 par