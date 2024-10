Le syndicat expose ses griefs contre le ministre Détchénou

Le collectif des syndicats des travailleurs de la justice a organisé un mouvement de protestation, lundi 07 octobre 2024 au Ministère de la justice.

Le Syntra justice a fait des revendications, lors d’un sit-in tenu dans la matinée du lundi 07 octobre 2024 dans l’enceinte du Ministère de la justice et de la législation à Cotonou.

Le syndicat exige « l’adoption et le vote des différents statuts particuliers des corps de la justice ; la création d’un cadre juridique de traitement et de promotion du personnel de la justice ; l’octroi des avantages aux Greffiers en Chef ; la correction des irrégularités (…) dans la dernière note de service ayant mutés les agents nouvellement recrutés ; le paiement des primes de responsabilités et de risques aux agents des Régies, Comptables, Caissiers et Régisseurs ; le paiement de la prime couvrant les audiences longues et travaux hors horaires règlementaires ; l’élargissement de la prime d’assistance à l’adjudicature ; l’élargissement de la prime de vacation à tous les travailleurs du Ministère de la justice ; le traitement des primes des sessions criminelles et de ses arriérés aux personnels bénéficiaires ; l’harmonisation de la dotation en carburant ; le paiement de la prime d’ordre juridictionnel aux bénéficiaires ; le paiement des primes exceptionnels au profit du personnel lésé de la CRIET ; la signature des avant-projets des textes examinés et adoptés par la Commission administrative paritaire du Ministère de la justice et de la législation ; l’organisation des concours et examens professionnels ; la validation des cadres organiques et plans de formation ».

La motion des manifestants a été lue au cours du sit-in en présence de Kassa Mampo, Secrétaire général de la CSTB.

