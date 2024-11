Le sort d’Olivier Boko et Oswald Homeky connu dès février 2025

Les auditions de l’homme d’affaires Olivier Boko et l’ex ministre Oswald Homeky se poursuivent à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Leur sort est attendu pour février 2025.

Poursuivis pour complot d’atteinte à la sûreté de l’Etat, blanchiment de capitaux et corruption d’agent public, Olivier Boko et Oswald Homeky continuent de faire face à de nombreuses auditions devant la Chambre d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Leur dernière audition a eu lieu lundi 11 novembre 2024.

Retour sur les faits

Un coup d’Etat déjoué a conduit à l’arrestation d’Olivier Boko et d’Oswald Homeky mardi 24 septembre 2024. Selon le procureur, le colonel Djimon Dieudonné Tévoédjrè, Commandant de la Garde Républicaine ayant en charge la sécurité du Chef de l’État a été entrepris par le ministre Oswald Homeky pour son compte et celui de Olivier Boko à l’effet d’opérer par la force un coup d’État dans la journée du 27 septembre 2024. L’ex ministre Oswald Homeky a été interpellé au moment où il transmettait six sacs remplis de billets de banque au Commandant de la Garde Républicaine. Il s’agit d’une somme de 1 500 000 000 de FCFA.

Auditions et enquêtes en cours

Une demande de mise en liberté provisoire formulée par les avocats de Oswald Homeky et Olivier Boko a été rejetée, jeudi 31 octobre 2024 par la Criet. Dans le cadre des enquêtes, des missions d’investigations ont notamment été envoyées à Abidjan (Côte d’Ivoire). Selon les premières informations, un compte bancaire a été ouvert dans les livres de la NSIA Banque Côte d’Ivoire au profit du Commandant de la Garde Républicaine avec un solde initial de cent cinq millions FCFA. A travers un communiqué, le groupe financier ivoirien NSIA a notifié qu’il n’existe, « aucun compte ouvert au nom ou pour le compte du Commandant de la Garde républicaine béninoise dans les livres de NSIA Banque CI ». Le concerné est plutôt « titulaire d’un contrat d’assurance » chez NSIA Côte d’Ivoire.

Dans cette affaire d’autres personnes sont poursuivies sans mandat de dépôt. A la Criet, le colonel Djimon Dieudonné Tévoédjrè a été écouté en tant que témoin. Selon des sources judiciaires, la décision de la chambre d’accusation sera connue d’ici février 2025. Elle pourrait aboutir à une comparution des mis en cause devant la Criet.

