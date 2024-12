Le service de transport Yango suspendu au Bénin

Le service de transport de passagers et de livraison Yango est suspendu au Bénin pour exercice illégal. La notification a été faite au directeur de Yango Bénin à travers un courrier signé du directeur des transports terrestre et aérien, Jacques Ayadji.

« Il m’a été donné de constater que des véhicules immatriculés au Bénin et arborant des affiches de Yango effectuent en toute illégalité le transport de personnes à travers les villes de Cotonou et environs », a indiqué le directeur des transports terrestre et aérien, Jacques Ayadji. Il notifie au directeur de Yango Bénin la suspension immédiate des activités de transport au Bénin. Il invite aussi le directeur à déposer une demande d’autorisation sur la plateforme SYGR.

6 décembre 2024 par ,