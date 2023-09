Le sélectionneur accuse les supporters pour l’élimination des Amazones

Comme les Guépards, les Amazones n’iront pas à la prochaine CAN, qui aura lieu au Maroc en 2024. Pour justifier l’élimination de son équipe après deux défaites face aux Congolaises, le sélectionneur Symphorien Tehou accuse les supporters présents au stade Général Mathieu Kérékou mardi 26 septembre dernier.

Après avoir perdu à l’aller 2-1, les Amazones auraient pu arracher la qualification au stade Général Mathieu Kérékou mardi dernier. Elles étaient bien parties avec l’ouverture matinale de Yolande Gnanmi à la 5e. Un but qui qualifiait virtuellement les dames béninoises. Mais les Amazones vont se faire renverser après une demi-heure de jeu. Merveille Kanjinga, auteur d’un doublé express (32e et 34e) a mis fin aux rêves des Béninoises.

Une énorme déception pour le sélectionneur Symphorien Tehou, qui a réagi à cette élimination de ses dames. En conférence de presse d’après-match, le coach béninois a estimé que le résultat aurait pu être différent si ses consignes étaient parvenues à sa troupe durant le match. Juste pour signifier que les bruits au stade GMK de Cotonou ont joué en défaveur de son équipe.

« Quand on a marqué le premier but, les filles ont voulu conserver cet avantage. Malgré que moi je criais pour les remettre en place, elles n’entendaient pas. Il y avait les tam-tams et tout (…) Elles n’entendaient pas. Donc, ça a fait qu’on n’a pas pu les cadrer en ce temps-là », a osé déclarer Symphorien Tehou. Une excuse qui ne saurait convaincre aucun amoureux du cuir rond.

