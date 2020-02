Le second complice arrêté à Adjohoun

Le complice de l’auteur présumé du crime sur la petite Gracia assassiné à Sainte Rita la semaine écoulée a été arrêté par les éléments de la Police républicaine à Adjohoun. Après avoir appris que le principal accusé du meurtre est aux mains des forces de l’ordre, il a fui en direction de cette commune du département de l’Ouémé croyant échapper à la police. Mais il a fini sa course derrière les barreaux. Lui et les autres complice du crime répondront de leur acte devant la justice.

Selon les informations rapportées par ‘’Frissons Radio’’, un jeune cybercriminel de 22 ans voulant devenir riche, aurait eu un besoin pressant d’organes humains pour des rituels. Ce qu’un certain ‘’Aladji’’ a pris l’engagement d’offrir à travers la petite Gracia âgée seulement de 07 ans.

F. A. A.

10 février 2020 par