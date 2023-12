Le rugby, moteur de changements positifs en Afrique (Par Herbert Mensah)

Avec ses valeurs fondamentales de solidarité, de respect, d’intégrité, de passion et de discipline, le rugby favorise un environnement qui protège les droits de tous les individus et s’aligne sans effort sur les principes des droits de l’homme

— Par le président de Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com), Herbert Mensah.

Le dimanche 10 décembre marque la Journée des droits de l’homme. En tant que président de Rugby Afrique, l’instance dirigeante du rugby en Afrique, je pense qu’il est crucial pour nous de réfléchir à la question de savoir si nous avons, en tant que collectivité, cultivé des environnements qui promeuvent les droits fondamentaux des générations futures, indépendamment du sexe, de la religion, de la race ou de tout autre facteur. Selon les Nations unies, l’Afrique devrait représenter 40 % de la population mondiale d’ici 2100, ce qui signifie que près de la moitié de la jeunesse mondiale sera africaine. Compte tenu de ces statistiques, je considère qu’il est essentiel d’inculquer des valeurs aux jeunes Africains, afin de jeter les bases d’une société plus équitable et plus juste. Aujourd’hui, alors que nous réfléchissons à nos efforts collectifs, reconnaissons l’impact positif du rugby, avec ses valeurs fondamentales de promotion de l’égalité, de l’inclusion et de l’autonomisation des jeunes en Afrique.

Avec ses valeurs fondamentales de solidarité, de respect, d’intégrité, de passion et de discipline, le rugby favorise un environnement qui protège les droits de tous les individus et s’aligne sans effort sur les principes des droits de l’homme. La solidarité dans le travail d’équipe crée une atmosphère de collaboration où la diversité est acceptée et où les individus travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. Le respect, pierre angulaire du rugby, constitue une barrière contre la discrimination, les joueurs honorant les différences de chacun. L’intégrité garantit que les individus sont régis par des normes éthiques et morales, empêchant toute tentative de compromettre les droits d’autrui. La passion devient une force motrice pour l’égalité en dehors du terrain. La discipline cultive un engagement à maintenir une intolérance à l’égard de toute atteinte aux droits de tous les individus. Ces valeurs constituent le fondement d’une culture où les droits de l’homme sont non seulement respectés, mais aussi activement protégés.

Le rugby est une plate-forme dynamique où les individus de tous les sexes, de toutes les origines et de toutes les tailles peuvent s’unir. Ce sport remet en question les stéréotypes et fait tomber les barrières, créant un environnement où une femme peut s’épanouir sur le même terrain qu’un homme, en apprenant les mêmes valeurs et en suscitant la même passion. Ces valeurs partagées mettent en évidence un sentiment d’appartenance à une communauté qui transcende les frontières sociétales. Grâce à l’égalité des chances, le rugby démantèle les préjugés sexistes et offre un modèle d’inclusion. Grâce à l’enseignement des valeurs fondamentales du rugby et aux expériences personnelles sur le terrain, les individus développent un sentiment d’empathie et de compréhension les uns envers les autres, jetant ainsi les bases d’une société qui respecte et défend les droits fondamentaux de tous les êtres humains.

Forger un avenir où les droits fondamentaux de tous les individus sont protégés avec une forte intolérance contre la discrimination commence par un investissement dans l’autonomisation de la jeunesse en Afrique. L’utilisation du rugby comme outil de responsabilisation des jeunes créera des changements positifs pour les décennies à venir. Ce sport devient un terrain d’entraînement qui permet aux jeunes d’intérioriser les principes fondamentaux des droits de l’homme, en les dotant de compétences essentielles pour naviguer dans ce monde plein de défis. En devenant adultes, les jeunes ainsi responsabilisés sont mieux placés pour apporter une contribution positive à leur communauté. Grâce à l’autonomisation des jeunes, nous cultivons une génération en phase avec les principes d’égalité, de dignité et de justice.

L’impact du rugby s’étend au-delà du terrain, contribuant à un changement culturel plus large vers la reconnaissance et la protection des droits de l’homme à l’échelle mondiale. En tant que président de Rugby Afrique, je pense qu’il est de la responsabilité collective des parties prenantes et des dirigeants de continuer à utiliser le sport comme une force de changement positif. Alors que nous commémorons la Journée des droits de l’homme, reconnaissons la nécessité d’investir dans les valeurs du rugby, en réaffirmant notre engagement envers les organisations qui défendent les valeurs d’inclusion et d’unité pour les générations futures. Au-delà du plaisir du sport, le rugby a le pouvoir de favoriser une culture du respect et de la dignité où la prochaine génération est habilitée à remettre en question les préjugés, les stéréotypes et les pratiques discriminatoires enracinés. La Journée des droits de l’homme doit nous rappeler que lorsque les droits fondamentaux des êtres humains sont négligés, nous courons tous collectivement un grand risque. Ensemble, unissons-nous derrière la vision d’un monde où les droits de chaque individu sont sauvegardés, le rugby étant l’une des forces motrices du changement positif.

A propos de Rugby Afrique :

Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) est l’organe directeur du rugby en Afrique et l’une des associations régionales de World Rugby. Elle réunit tous les pays africains qui pratiquent le rugby à XV, le rugby à sept et le rugby féminin. Rugby Afrique organise diverses compétitions, notamment les tournois de qualification pour la Coupe du monde de rugby et l’Africa Sevens, une compétition de qualification pour les Jeux olympiques. Avec 39 syndicats membres, Rugby Afrique se consacre à la promotion et au développement du rugby sur tout le continent. World Rugby a désigné le Ghana, le Nigeria et la Zambie comme trois des six nations émergentes connaissant une forte croissance dans le domaine du rugby.

