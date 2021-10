Le recrutement de 662 formateurs d’enseignants agricoles lancé

Le ministre de l’enseignement secondaire technique et professionnelle, Yves Kouaro Chabi et le ministre de la fonction publique, Adidjatou Mathys ont procédé, samedi 16 octobre 2021, au lancement du concours de recrutement de 662 aspirants pour la formation d’enseignants dans les lycées techniques agricoles.

2896 candidats répartis dans les départements du Littoral, de l’Atacora, du Borgou, du Mono, de l’Ouémé et du Zou composent au concours de recrutement de 662 aspirants pour la formation d’enseignants dans les lycées techniques agricoles.

Le Lycée Coulibaly de Cotonou a servi de cadre, samedi 16 octobre 2021, au lancement officiel des épreuves écrites du concours de recrutement de 662 aspirants pour la formation d’enseignants dans les lycées techniques agricoles au titre de l’année 2021.

« Vous êtes appelés à empêcher la tricherie . On souhaite que tout se passe bien et tout se passera bien grâce à vous et grâce à la sagesse de nos candidats. La Fonction Publique veut des Hommes capables, des Hommes qui ont du potentiel », a indiqué la ministre du travail et de la fonction publique, Adidjath Mathys aux candidats.

« Ce recrutement est un peu exceptionnel. Par le passé, nous prenons des enseignants généralistes. Actuellement l’enseignement est spécialisé, c’est réellement des corps de métiers. Nous voulons former des jeunes réellement productifs », a précisé le ministre de l’enseignement secondaire technique et professionnelle, Yves Kouaro Chabi.

Selon les ministres, le gouvernement du président Patrice Talon prévoit recruter 2152 formateurs pour les lycées techniques agricoles sur la période 2021-2026.

Il est prévu dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l’éducation, la réhabilitation et la construction de lycées agricoles.

M. M.

16 octobre 2021 par