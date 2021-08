Le recensement complémentaire des artisans démarre le 23 août

Le gouvernement béninois organise du 23 août au 04 septembre 2021 sur toute l’étendue du territoire national, un recensement complémentaire des artisans. L’information a été rendue publique par un communiqué du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi.

Recensement complémentaire des artisans du 23 août au 04 Septembre 2021 sur toute l’étendue du territoire national. Le recensement concerne uniquement les artisans et artisanes qui ne s’étaient pas fait enregistrés lors du Recensement National des Artisans de février-mars 2019.

Le recensement a pour objectif d’identifier les artisans de façon plus exhaustive en collectant des informations professionnelles nécessaires à leur inscription au registre biométrique de métiers en vue de leur délivrer des cartes professionnelles d’artisan. Il permet également d’établir la liste électorale pour les élections consulaire de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin et de faire bénéficier aux artisans recensés les services fournis par l’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) à savoir assurance maladie, formation, assurance retraite et microcrédit artisans.

Les artisans et artisanes concernés sont invités à saisir cette occasion pour se faire enregistrer dans les différents postes de recensement créés dans les 77 communes du Bénin. « La liste des postes de recensement sera communiquée incessamment », précise le ministre.

