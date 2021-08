Le rap en langue fongbé n’est pas mort

Né au Bénin et aujourd’hui âgé de 29 ans, Crépin Kandji, plus connu sous le pseudonyme de BMCK FOFO DAHO réside aux États-Unis depuis 2017. Sa passion pour la musique étant profonde, le conduit à chanter et à jouer au DJ pendant les soirées artistiques.

Apres l’obtention de son baccalauréat série A2, l’artiste suit des cours en Philosophie pendant deux années à l’Université d’Abomey-Calavi. À l’heure actuelle, il est étudiant au Colorado Media Schoolb et sera bientôt certifié en radiodiffusion et télédiffusion. Ses loisirs ? À ses heures perdues, BMCK aime surtout jouer au football. Il occupe le poste d’attaquant au sein de son équipe de football Winners-FC située à Greeley, au Colorado, un État de l’Ouest des États-Unis.

L’ultime rêve de Crépin Kandji est de devenir le plus grand DJ du monde au même titre que DJ Khaled et/ou être un grand rappeur à la trempe du talentueux et célèbre Eminem. Et pour y arriver, le jeune talent reste focus dans ses objectifs et se fait ami au dévouement, l’optimisme et la détermination. Sa dernière sortie MON DJIN ENON TCHI, un récit autobiographique est l’une des chansons du moment dans le 229. Il raconte sa propre histoire. C’est pas facile de réussir dans cette vie. Sincère félicitation à l’artiste pour ce chef-d’œuvre.

5 août 2021