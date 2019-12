Le ministre de l’économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a procédé à la mise en service vendredi dernier, des salles numériques du prytanée militaire de Bembèrèkè, des lycées militaire des jeunes filles de Natitingou et de Parakou.

Une initiative du gouvernement du président Patrice Talon, qui permettra aux apprenants de ces établissements de référence, de s’habituer à l’usage du numérique.

« Les élèves qui vont bénéficier de cette salle pourront avoir accès aux ressources du monde entier, des meilleures universités et établissements afin qu’ils ne soient pas en marge du développement du numérique et de la révolution du numérique en cours », a expliqué le ministre de l’économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou. En dehors des apprenants qui vont s’habituer à l’usage du numérique pour améliorer leur performance, les professeurs seront également formés sur l’International Computer Driving Licence (ICDL), a-t-elle assuré. Cette application indique le ministre de l’économie numérique et de la digitalisation, leur permettra de transmettre le savoir aux apprenants.

Chaque salle numérique est équipée de 36 ordinateurs, d’une imprimante et plusieurs autres équipements informatiques.

Les établissements bénéficiaires sont raccordés à la fibre optique d’une capacité de 10 Mbps.

En novembre dernier, le ministre de l’économie numérique et de la digitalisation avait procédé à la mise en service de 24 salles numériques au profit des établissements primaires et secondaires, à raison de 02 salles par département.

F. A. A.

