Le président de l’Assemblée nationale, Louis G. Vlavonou, a reçu en compagnie du député Aké Natondé, le Chargé de plaidoyer et Coordonnateur pays de l’organisation internationale SpeakUpAfrica basé à Dakar. L’audience s’est tenue jeudi 23 septembre 2021.

FranZ Okey, Chargé de plaidoyer et Coordonnateur pays de l’organisation internationale SpeakUpAfrica basé à Dakar était, dans l’après-midi du jeudi 23 septembre 2021, au cabinet du président de l’Assemblée nationale.

Le président du Parlement et son collègue député Aké Natondé ont été entretenus sur un projet qui vise à faire reculer le paludisme au Bénin et en Afrique. Il s’agit du projet « Zéro palu !, les entreprises s’engagent », présenté au cours de l’audience.

24 septembre 2021