Le projet MIITCHITE embarque les leaders religieux à Djakotomey

Les droits et la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes (DSSR/AJ) étaient au cœur d’un atelier de dialogue entre leaders religieux, praticiens de la médecine traditionnelle et les jeunes de la commune de Djakotomey. L’atelier s’est tenu à l’hôtel Anogoss de Djakotomey du 17 au 19 mai 2022. Il est organisé par le consortium « OSV-GRAFED-ROAJELF Bénin » dans le cadre des activités du projet MIITCHITE dont le but est de contribuer à la création d’un environnement favorable au Bénin pour la levée des barrières en faveur de l’accès des jeunes à une contraception de qualité, adaptée à leurs besoins.

La cérémonie d’ouverture de la séance s’est déroulée en présence du Directeur exécutif du Groupe de recherche, d’action et de formation en épidémiologie et en développement (Grafed), Jérôme Chatigre, et des autorités sanitaires et communales.

Les travaux ont été organisés autour de plusieurs modules de communications dont les thèmes ont porté entre autres sur : les images de changement (AJ dans des situations dramatiques en lien avec DSSR), le concept de DSSR/AJ en lien avec la santé et le bien-être des ados et jeunes et le développement de la communauté, les problématiques relatives aux DSSR/AJ et Violences basées sur le genre (VBG) au Bénin et dans la région, les valeurs et le positionnement des religieux en faveur des DSSR/AJ et l’approche fondée sur droits humains.

La formation, qui a regroupé musulmans, chrétiens et acteurs des cultes endogènes, a permis aux différents participants de prendre connaissance des textes et lois qui promeuvent les droits humains et la santé sexuelle et reproductive des AJ au Bénin et de relever les fausses croyances qui empêchent les AJ de jouir pleinement de leurs droits sexuels et reproductifs.

L’atelier leur a aussi permis de comprendre le rôle qui est le leur dans l’accès des adolescents et jeunes à une contraception de qualité et de réfléchir sur les actions de sensibilisation et de plaidoyer à mener sur le terrain en collaboration avec les AJ pour accélérer le changement en faveur de l’amélioration des Droits et la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes dans leur communauté.

Il est attendu de ces leaders religieux, qu’ils fassent effectivement de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et jeunes une priorité pour le développement socio-économique du pays et de leur communauté.

30 mai 2022 par