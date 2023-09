Le programme des obsèques de Mgr Marcel Agboton

La Conférence Episcopale du Bénin (CEB) a rendu public le programme des obsèques de l’ex Archevêque de Cotonou, Mgr Marcel Agboton.

Du 26 septembre au 04 octobre 2023, une neuvaine de messes sera dite à l’intention du regretté Mgr Marcel Agboton à la Cathédrale de l’Immaculée Conception de Porto-Novo à 20 h et sur toutes les paroisses du diocèse de Porto-Novo aux heures des messes quotidiennes.

Le mercredi 04 octobre 2023 à 17 h, une messe corps présent sera dite en la Cathédrale notre dame des miséricordes de Cotonou. Le même jour à 20h une autre messe corps présent aura lieu en la Cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception de Porto-Novo (dernier jour de la neuvaine) suivie de la récitation du chapelet et de messes, de 22h30 à 6h.

Un recueillement suivi d’hommage des autorités est prévu pour le jeudi 05 octobre 2023.

Il y aura ensuite l’Office des défunts (8h30), la fermeture de la bière (9h15) et la messe de requiem en la Cathédrale Notre Dame de l’immaculée conception de Porto-Novo à 9h30.

Mgr Marcel Agboton sera enfin inhumé en la cathédrale Notre Dame de l’immaculée conception de Porto-Novo.

Mgr Marcel Agboton a tiré sa révérence le jeudi 14 septembre 2023 à l’âge de 82 ans.

Le prélat fut successivement évêque de Kandi (1994-2000), évêque de Porto-Novo (2000-2005) et Archevêque de Cotonou de 2005 à 2010.

Mgr Marcel Agboton a été professeur au séminaire Sainte-Jeanne-d’Arc de Ouidah, au séminaire Saint-CharlesLwanga de Porto-Novo. Il fut ensuite recteur dans plusieurs séminaires (Saint-Joseph-du-Lac d’Adjatokpa ; NotreDame-de-Fatima de Parakou).

Il a renoncé à sa charge d’Archevêque en 2010.

M. M.

22 septembre 2023 par ,