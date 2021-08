Le procès de Hountondji et Tamégnon renvoyé au 25 octobre

À la barre de la CRIET ce lundi 9 août 2021, l’ancien ministre Alexandre Hountondji et l’ex directeur général de la Société de Gestion des Marchés Autonome (Sogema) Joseph Tamegnon, n’ont pas été fixés sur leur sort dans l’affaire de terrorisme pendant l’élection présidentielle d’avril 2021. Le dossier est renvoyé au 25 octobre prochain.

Le procès de Alexandre Hountondji et de Joseph Tamegnon a été renvoyé au lundi 25 octobre 2021. C’est à cette date que la Criet va se prononcer sur le dossier à l’instruction comme l’a demandé le ministère public et sur la demande de remise en liberté des prévenus déposée par les avocats.

Lors des débats à l’audience ce lundi 9 août 2021, l’ancien ministre Alexandre Hountondji et l’ex directeur général de la Sogema Joseph Tamegnon, ont fait savoir, tour à tour, au juge qu’ils ne se reconnaissent pas dans les faits. Il est reproché aux prévenus de s’être associés aux manifestations violentes des 6 et 7 avril 2021.

Selon le ministère public, les faits sont de nature criminelle, le dossier doit, de ce fait, être renvoyé en instruction. La Cour doit se déclarer « incompétente ».

La requête du ministère public n’est pas du goût de la défense qui l’a fait savoir.

Le juge a ordonné le renvoi du dossier au 25 octobre 2021.

L’ancien ministre Alexandre Hountondji et l’ex directeur général de la Sogema Joseph Tamegnon retournent ainsi en détention. Les deux prévenus sont membres du Groupe National de Contact de l’opposition.

M. M.

9 août 2021 par