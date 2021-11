Le prix plancher du soja fixé à 190 FCFA/kg

Le gouvernement a fixé en Conseil des ministres le mercredi 17 novembre, les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 du soja.

La commercialisation du soja au titre de la campagne 2021-2022 sera lancée le 25 novembre 2021 dans la commune de Djidja et s’achèvera le 30 juin 2022, selon le conseil des minsitres. C’est dans cette perspective que le gouvernement a décidé de fixer le prix plancher d’achat au producteur à 190 FCFA/kg.

Selon le conseil des ministres du mercredi 17 novembre 2021, le prix de cession du kilogramme de soja a été fixé en tenant compte de l’évolution des prix sur le marché ainsi que de la proposition des acteurs de la filière.

« (…) Le Conseil recommande aux intéressés, de veiller au respect des bonnes pratiques afin de garantir la qualité des produit. Le ministre de l’Industrie et du Commerce et le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sont instruits de faciliter aux producteurs, l’accès à des semences certifiées à un prix raisonnable », précise le compte rendu du conseil des ministres.

Il faut préciser que pour cette campagne de commercialisation (2021-2022), les prévisions en ce qui concerne la production du soja sont à la hausse. Le Bénin entend renforcer sa position dans la filière soja.

M. M.

17 novembre 2021 par