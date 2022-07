Le président du CES en visite à la GDIZ

Le président du Conseil économique et social (CES) a visité dans la matinée de ce jeudi 07 juillet 2022, la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). A la tête d’une délégation composée des différentes commissions du CES, Augustin T. Gbian est allé s’enquérir de l’évolution du projet GDIZ, principal pôle d’industrialisation du Bénin.





Après la séance d’explication suivie de questions et réponses, Augustin T. Gbian s’est dit très émerveillé par les réalisations en cours à la GDIZ. « Ce qui est en train de se produire à la GDIZ, est très important, et porteur de lendemain sur le plan économique et social du pays », a-t-il témoigné. Le président du CES a ensuite exprimé sa satisfaction de savoir que les matières premières qui seront produites au Bénin, seront transformées au sein de la zone industrielle.

Tout en promettant de porter la voie de la GDIZ auprès de la population, Augustin T. Gbian a rassuré de la disponibilité de l’institution qu’il préside, à répondre à l’appel de la GDIZ pour ses avis et recommandations.



Le CES est une institution importante de la République qui est consultée pour toutes les lois ayant un caractère économique et social, a rappelé le directeur général de l’APIEx. A cet effet, il était très important selon Laurent Gangbes, de recevoir cette autorité au sein de la GDIZ, et de lui montrer comment un certain nombre de décisions prises au sommet de l’Etat se sont traduites « concrètement sur le terrain ». Très heureux de la visite, il a émis le vœu de bénéficier de l’assistance et de l’aide du CES.

Sentiments de satisfaction chez le directeur général de la SIPI-Bénin. Cette visite selon Letondji Beheton, a permis de faire le point de l’état d’avancement des travaux de la zone au président du CES. Les 400 premiers ha étant achevés, il fallait que le CES qui joue un rôle très important dans le pays puisse être informé, afin de pouvoir vulgariser auprès des populations, cette zone qui participe à l’industrialisation, et à la transformation du pays.

Au total 32 entreprises se sont déjà installées dans la GDIZ. Elles opèrent dans les secteurs du textile, la transformation de noix de cajou, etc.

