Le président de la HAAC à la 11e AG de la Pra-Uemoa-Guinée

La ville de Lomé au Togo, a accueilli du 29 au 30 août 2024, les travaux de la 11e Assemblée générale des présidents de la Plateforme de régulation de l’audiovisuel de l’Union économique et monétaire ouest-africaine et de la Guinée (Pra-Uemoa-Guinée). Les travaux de cette session ont été ouverts par Edouard Loko, président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC).

« Mise en œuvre effective de la TNT dans les pays membres de la plateforme : état des lieux, propositions et stratégies d’actions », c’est le thème retenu pour la 11e Assemblée générale des présidents de la Plateforme de régulation de l’audiovisuel de l’Union économique et monétaire ouest-africaine et de la Guinée. L’objectif principal de cette rencontre était de discuter de la mise en œuvre effective de la Télévision numérique terrestre (TNT) dans les pays membres de l’Uemoa et de la Guinée. L’adoption d’un plan d’actions pour la période 2024-2026 et la mise en place d’une stratégie d’actions pour accélérer la mise en œuvre de la TNT dans les Etats membres ont été également abordées au cours des travaux qui ont conduit à l’adoption de plusieurs recommandations.

Les pays en retard pour la migration sont invités à prendre toutes les dispositions en vue d’un passage effectif vers la TNT au plus tard le 31 juillet 2025. Ceux en règle ont été conviés à prendre les dispositions pour une couverture totale de leur territoire. La Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel et de l’Uemoa et de la Guinée et la Commission de l’Uemoa doivent s’assurer de la mise en œuvre effective de l’accord de collaboration entre les pays membres, signé à Ouagadougou en août 2023. De même, ils doivent mener ensemble la mise en œuvre du projet bouquet et régional et la production de contenus audiovisuels nationaux et régionaux.

A la Commission de l’Uemoa, il a été proposé d’apporter un appui aux pays n’ayant pas encore migré vers la TNT ; de repousser l’échéance de la migration au 31 juillet 2025 ; de sensibiliser les autorités politiques des Etats à la nécessité du déploiement effectif de la TNT.

31 août 2024 par ,