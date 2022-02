Le président de la Fondation des Musées du Maroc à Cotonou

Sur invitation du gouvernement béninois, le Président de la Fondation des Musées du Maroc Mehdi Qotbi est à Cotonou. Il va assister au vernissage de l’exposition-événement « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation : Trésors Royaux et Art contemporain du Benin » prévu pour ce samedi 19 février, au Palais Présidentiel la Marina », en présence du chef de l’Etat.

Les 26 œuvres des Trésors Royaux d’Abomey restitués par la France au Bénin seront présentés au public à partir du 20 février prochain au palais de la présidence de la République. A cette occasion le gouvernement béninois a invité plusieurs personnalités pour assister au vernissage dont le Président de la Fondation des Musées du Maroc. La présence de M. Mehdi Qotbi à Cotonou montre « l’intensité de la coopération entre le Maroc et le Bénin sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de SEM Patrice Talon ».

Les projets de coopération dans le domaine culturel et artistique entre le Maroc et le Bénin ont été exposés lors d’une conférence de presse organisée par le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts Jean-Michel Abimbola.

Pour le président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc, l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation : Trésors Royaux et Art contemporain du Benin » est une manifestation historique. Il a aussi fait part de la priorité accordée par Sa Majesté le Roi à la Culture et à l’Art. A en croire M. Mehdi Qotbi, le Maroc est disponible, conformément aux Hautes Orientations Royales, pour partager avec le Bénin, et avec les pays africains frères, son expérience, leader en Afrique, en matière de gestion de musées.

La Fondation nationale des musées du Royaume du Maroc (FNM) a été créée en 2011 dans le but de valoriser le patrimoine muséographique. Elle ouvrira dans les prochains mois le musée du Continent dans le cœur historique de la ville de Rabat.

18 février 2022 par