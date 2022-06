Le président de l’Union Islamique entre en fonction

La passation de charges entre le Bureau Exécutif National sortant et entrant de l’Union Islamique du Bénin (UIB) a eu lieu samedi 11 juin 2022 au siège de l’UIB.

Lors de la cérémonie symbolique de passation de charge, le Secrétaire Général du Bureau sortant de l’Union Islamique du Bénin (UIB), son Éminence Abdoul Jélil Youssouf, a exprimé au nom du bureau sortant la gratitude de l’ensemble de la communauté musulmane au président sortant pour les actions accomplies tout au long de son mandat.

Son Éminence Assifatou Mohamed Ali, président sortant, a prié pour la réussite du mandat de son successeur, Éminence Boukary Idrissou et pour l’harmonie au sein de la communauté musulmane.

Son Éminence Boukary Idrissou, président entrant du Bureau de l’UIB, a placé son mandat sous la dynamique imprimée par son prédécesseur et surtout sous la bénédiction d’Allah.

Il a été procédé ensuite à la signature du procès-verbal de la séance et à l’échange de documents.

Les membres de la nouvelle équipe dirigeante de l’UIB feront leur prestation de serment le 30 juillet 2022 à Bohicon.

M. M.

13 juin 2022 par ,