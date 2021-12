Le président Adrien Houngbédji réélu pour 5 ans

Les instances dirigeantes du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) ont été renouvelées et des ajustements ont été opérés à l’issue du cinquième Congrès ordinaire du parti qui s’est tenu, dimanche 19 décembre 2021, au siège du PRD à Porto-Novo et par visioconférence en raison du contexte marqué par la pandémie de la Covid-19.

Le mandat des membres de toutes les instances dirigeantes du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) passe de 4 à 5 ans. De nouveaux membres ont été également installés à l’issue du cinquième Congrès ordinaire du PRD qui s’est tenu, dimanche 19 décembre 2021. Ainsi, Me Adrien Houngbédji a été reconduit président du Bureau Politique. Le Vice-président du PRD est l’actuel ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon. Le vice-président Raphaël Akotègnon préside également le Haut Conseil des Sages et de la Réconciliation. Un Coordonnateur est désigné dans chaque Circonscription Electorale (CE) et les tous les coordonnateurs des 24 CE portent le titre de Vice-président. En ce qui concerne la Direction Exécutive Nationale (DEN), elle est présidée par le secrétaire général, Dr Falilou Akadiri.

A l’ouverture du Congrès, Me Adrien Houngbédji a indiqué la position du PRD sur l’échiquier politique national en ces termes : « Le PRD est, depuis lors, membre à part entière de la MOUVANCE, soutien indéfectible du Président TALON, mais toujours jaloux de son identité. Le Président TALON l’a reconnu en désignant un des nôtres dans son gouvernement. La résilience est terminée, c’est une nouvelle page qui s’amorce ».

