Le préfet du Littoral ferme d’autres discothèques

Alain Orounla, préfet du Littoral, a mené une opération inopinée dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 octobre 2021 dans les discothèques et structures assimilées à Jonquet, un quartier du cinquième arrondissement de Cotonou.

Les promoteurs ou tenants des discothèques et structures assimilées continuent d’ouvrir malgré la décision portant fermeture prise en Conseil des ministres le 1er septembre dernier en raison de la propagation de la Covid-19. C’est le constat fait par le préfet du Littoral dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 octobre 2021 au quartier Jonquet connu pour ses nombreuses discothèques animées.

Le préfet Orounla était accompagné du Directeur départemental de la police républicaine et d’un cortège de policiers.

La délégation a sillonné sous la pluie le Bar Sowéto, le club VIP Xavier palais des jeunes, D’spot, Casper Lounge, Story, Wabi, Venix, P-House, et autres. Les discothèques violent non seulement la décision portant fermeture mais aussi les mesures de prévention contre la Covid-19 et l’hygiène. Elles étaient noires de monde, les occupants sans masque de protection Covid-19 pour la plupart et disposés au mépris de la distanciation sociale exigée en ces temps de pandémie.

Le préfet a ordonné la fermeture des lieux.

Une procédure de convocation est ouverte à l’encontre des promoteurs des discothèques en infraction, selon la cellule de communication du préfet du Littoral.

Des instructions ont été données à chaque commissariat de l’arrondissement de ressort des discothèques et structures assimilées mises en cause aux fins d’engager la procédure judiciaire, précise la même source.

M. M.

25 octobre 2021 par