Le préfet à nouveau dans les discothèques de Cotonou

Dans la perspective de contrer la propagation de la Covid-19, le gouvernement a fixé des mesures interdisant l’ouverture des discothèques et assimilées.

Le préfet du département du Littoral, Alain a effectué une visite inopinée dans les discothèques et structures assimilées dans la nuit du vendredi 08 au samedi 09 octobre 2021.

Le constat fait par l’autorité est que plusieurs responsables foulent au pied les mesures de restrictions contre la Covid-19. Alain Orounla a sommé les discothèques et structures assimilées de fermer sans délai.

L’opération de la préfecture de Cotonou fait suite à un communiqué de rappel à l’ordre en date du 22 septembre dernier.

Le préfet s’était rendu dans plusieurs discothèques de Cotonou, samedi 02 octobre dernier, pour rappeler à l’ordre les promoteurs, qui ont ouvert leurs discothèques malgré la mesure d’interdiction du gouvernement.

