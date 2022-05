Le préfet Orounla et le maire Atrokpo lancent le CQM

L’examen du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) a été officiellement ce lundi 16 mai 2022 au Centre Don Bosco de Cotonou par le préfet du département du Littoral Alain Orounla et le maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo.

Don Bosco de Cotonou, Centre de composition dans le cadre de l’examen Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) a accueilli à 7h30 ce lundi 16 mai 2022, le préfet du département du Littoral Alain Orounla et le maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo, venus procéder au lancement des épreuves.

« Nous sommes venus vous apporter notre soutien et celui du Président de la République et vous souhaitons de réussir pour que vous soyez utiles au Bénin et que votre métier, votre vie soient valorisés », a indiqué le préfet aux candidats apprentis-artisans. Le préfet s’est dit satisfait car « tout est bien organisé, tout est à l’heure ».

Pour le maire de la commune de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, l’objectif du gouvernement est de professionnaliser les artisans.

28.230 candidats apprentis-artisans sont inscrits sur tout le territoire national à la session spéciale 2022 de l’examen Certificat de Qualification aux Métiers (CQM).

M. M.

16 mai 2022 par ,