Le pont de Tchikandou en reconstruction

La circulation coupée en direction du Nigéria suite aux pluies diluviennes du 14 au 15 août 2022 sera rétablie ce mercredi 17 août 2022. L’entreprise Sogea Satom est à pied d’œuvre pour la réhabilitation du pont de Tchikandou qui a cédé.

Suite aux diligences du maire de Nikki Roland Gounou Lafia Joseph à l’endroit de la ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou, une délégation de la mairie constituée du Premier Adjoint au Maire, du Secrétaire Exécutif et des cadres de la mairie de Nikki s’est rendue sur le pont de Tchikandou.

L’entreprise Sogea Satom a été dépêchée pour la remise en état du pont de Tchikandou qui a cédé à la suite des pluies diluviennes de la nuit du dimanche 14 au lundi 15 août dernier sur la région.

Sogea Satom est à pied d’œuvre pour que la circulation coupée en direction du Nigéria soit rétablie ce mercredi 17 août 2022.

Le pont de Tchikandou est à environ 22 kilomètres de la commune de Nikki dans le département du Borgou et relie le Bénin au Nigéria.

M. M.

17 août 2022