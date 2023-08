Le pont de Douroubé coupe la voie Parakou-Pèrèrè

Impossible pour les populations de Doroubé de relier les communes de Parakou et N’Dali. Le pont de cette localité s’est effondré samedi 19 août 2023.

Le pont du village Douroubé sur l’axe Parakou-Pèrèrè a cédé. C’est à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département du Borgou, a fait savoir le maire de la commune N’Dali. Le pont a commencé à céder dans la nuit du mardi au mercredi avant de s’affaisser samedi 19 août 2023, a confié le maire Daouda Sare Mere à Banouto.

« Les populations s’effraient des chemins pour pouvoir faire les transactions en attendant que l’Etat n’intervienne. Les personnes utilisent des pirogues ou des nageurs font traverser les gens moyennant quelque chose », précise le maire de N’Dali.

C’est le deuxième ouvrage de franchissement qui cède au nord du Bénin à cause des pluies.

M. M.

