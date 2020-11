Le point du Programme de travail sur la restitution des biens culturels

Le comité ad hoc de la coopération muséale et patrimoniale (CCMP) a tenu ce mardi 17 novembre 2020, une session d’évaluation de la mise en œuvre du Programme de travail commun entre le Bénin et la France.

A cette session, le Président du CCMP, Professeur Nouréini Tidjani-Serpos a présenté les actions menées depuis la signature du Programme de travail commun le 16 décembre 2019. Il n’a pas manqué de saluer le travail effectué par les cadres et responsables des deux parties.

Procédant à l’ouverture des travaux, le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola, a rappelé que le tourisme est au cœur de la préoccupation gouvernementale. L’Etat compte développer le tourisme à travers la richesse patrimoniale.

Il a énuméré les projets en cours notamment les chantiers touristiques ouverts, les investissements dans les domaines patrimonial et muséal ainsi que les intrants de la mise en service des infrastructures muséales et patrimoniales.

En ce qui concerne, les différents aspects du Programme de travail commun entre le Bénin et la France, le ministre Jean-Michel Abimbola a mis l’accent sur l’appui technique et financier à la construction des infrastructures, la prise en charge du volet « développement des compétences » des professionnels chargés de l’animation de la Destination Bénin, l’appui du « fonds de solidarité prioritaires et innovants », l’actualisation des ressources documentaires et l’inventaire des biens.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci et l’Ambassadeur de la France près le Bénin Marc Vizy ont également pris part à la cérémonie d’ouverture des travaux.

A.A.A

18 novembre 2020 par