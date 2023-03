Le point de la visite de Mme Carol Spahn au Bénin

La Directrice mondiale du Corps de la Paix Carol Spahn a effectué une visite au Bénin du 10 au 14 mars 2023, dans le cadre de la célébration du 55ème anniversaire du partenariat de l’institution avec le pays. Le mardi 14 mars, elle a rencontré (en compagnie de l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Brian Shukan) le Président Patrice Talon, et le Ministre de la Justice et de la Législation, Sévérin Quenum.

Au cours de la réunion, la Directrice Spahn, le Président Talon, le Ministre Quenum et l’Ambassadeur Shukan ont réfléchi à la longue histoire du Corps de la Paix au Bénin et à l’importance d’établir des liens entre les cultures. Ils ont discuté d’une série de priorités communes, notamment l’importance de l’enseignement de l’anglais pour soutenir le développement des jeunes et créer des opportunités économiques. Le Président Talon et la Directrice Spahn ont également discuté de l’engagement du Corps de la Paix à faire progresser l’agriculture, la santé et l’éducation dans plusieurs régions du Bénin, en collaboration avec le gouvernement du Bénin, les homologues communautaires, les éducateurs, les défenseurs des compétences techniques et les jeunes leaders.

La Directrice Spahn a également rencontré les Ministres de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle et de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, avec qui elle a discuté respectivement de l’importance de l’enseignement de l’anglais, et des possibilités de soutenir les certifications biologiques et la sécurité alimentaire.

Des visites sur le terrain ont également meublé le séjour de la Directrice mondiale du Corps de la Paix. Dans les cinq départements du pays qu’elle a visités, elle a échangé avec des Volontaires américains présents sur place, et mené des activités qui lui ont permis d’entrer en contact avec la jeunesse béninoise.

Le Bénin est l’un des plus anciens pays partenaires du Corps de la Paix. L’agence est présente dans le pays depuis 1968 et plus de 2.315 volontaires y ont servi à ce jour. Le Corps de la Paix Bénin compte actuellement 19 Volontaires travaillant dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation et de la santé. Le Corps de la Paix s’est engagé à faire venir davantage de Volontaires au Bénin.

