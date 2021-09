Le personnel Isocel vacciné contre Covid-19

Dans le but de se protéger et limiter la propagation du Covid-19, le personnel de Isocel s’est mobilisé pour se faire vacciner. Une journée de vaccination volontaire a été organisée, jeudi 09 septembre 2021, dans les locaux de l’entreprise.

A Isocel, l’utilité des vaccins disponibles contre le coronavirus a été exposée au personnel. Il y a eu également des séances de sensibilisation dirigées par un médecin. Ce qui a permis aux agents de l’entreprise de se faire vacciner contre la Covid-19.

La vaccination est un moyen de lutte contre la pandémie du Covid-19. Lancée en mars dernier, la campagne de vaccination se poursuit au Bénin et cible les personnes de 18 ans et plus.

📍JOURNEE DE VACCINATION VOLONTAIRE A #ISOCEL Ce Jeudi 09 Septembre 2021, le personnel de #ISOCEL s'est mobilisé pour se faire vacciner contre la #COVID19. Cette opération de vaccination est la dernière étape des séances de sensibilisations dirigées par le médecin 🔽(1/2) pic.twitter.com/C1yc9wYRdH — ISOCEL Officiel (@isocelofficiel) September 11, 2021

13 septembre 2021 par