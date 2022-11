Le père Akpo lance son ouvrage ‘’Dieu n’est pas con’’ ce samedi

Le père Destin Akpo lance ce samedi 12 novembre 2022 au Collège Saint-Michel de Cotonou son ouvrage ‘’Dieu n’est pas con’’. Ce deuxième ouvrage du prêtre du diocèse de Lokossa vient de paraître aux éditions Savanes du continent de Cotonou.

‘’Dieu n’est pas con’’, c’est le titre de l’ouvrage du père Destin Akpo qui vient de paraître. Dans son roman, l’amoureux de la littérature évoque la pratique de la foi en Afrique. A la page 113 de son ouvrage, rapporte la Croix Africa, l’auteur écrit : « Notre sous-développement s’explique, entre autres, par notre propension à croire que prier sans transpirer, c’est-à-dire sans travailler ardemment, peut nous sauver ». Pour le prêtre « nombre d’entre nous délaissent le travail et les occupations professionnelles nécessaires à tout progrès pour se réfugier dans les lieux de culte priant du matin au soir et du soir au matin ». Le romancier ajoute que dans le même temps « les autres sont au travail, investissent dans la recherche scientifique, les inventions et découvertes ».

« Je ne demande pas de ne pas prier. Il faut prier ; c’est fondamental. Mais il s’agit de prier pour avoir la force de continuer l’œuvre de la création », a précisé le père Akpo à La Croix Africa. Selon lui, les chefs religieux ont la responsabilité d’exhorter les fidèles au travail après la prière. La dépigmentation, châtiment corporel et abus sexuels sur mineures en milieu scolaire et autres sujets sont abordés dans cet ouvrage.

A.A.A

