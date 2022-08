Ça y est ! C’est officiel. Le bébé attendu du mariage entre les partis Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique ( PRD) a vu le jour ce dimanche 21 août 2022 à Porto-Novo. Le parti "Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau) a été créé au cours d’un congrès constitutifs.

Le PRD et l’UP désormais ensembles pour mener le combat politique au Bénin. Après plusieurs jours d’échanges et de négociation, les responsables des deux formations politiques ont officialisé leur mariage ce dimanche. Désormais sur l’échiquier politique béninois, on ne parlera plus de l’UP ni du PRD, mais plutôt de l’UP le Renouveau. Le nouveau parti porte les anciens logos des deux partis fusionnés à savoir, le baobab dans un fond jaune, chapeauté par un arc-en-ciel.

C’est avec ce nouveau parti que les militantes et militants iront à la conquête de l’électorat béninois lors des prochaines élections, à commencer par les législatives de janvier 2023.

F. A. A.

