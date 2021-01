Le parlement se démarque des propos de Yves Ogan

« L’avis et le commentaire donnés par Yves Ismaël Ogan sur le franc CFA et l’Eco ne sont pas ceux de l’institution parlementaire et n’engagent nullement celle-ci », a clarifié, lundi 4 janvier 2020, Mathieu Ahouansou, directeur de cabinet de l’Assemblée nationale lors d’un point de presse au sujet des propos du directeur des services législatifs du parlement Yves Ismaël Ogan. A l’en croire, les débats sur l’abandon du FCFA n’ont pas encore été faits au parlement.

Au lendemain de ses déclarations sur le sujet, le directeur des services législatifs a été limogé.

