Le paiement de la prime de rentrée autorisé

Grande satisfaction pour les enseignants de la maternelle et du primaire. Le ministre Salimane Karimou, par une correspondance en date de ce vendredi 08 mai 2020 adressée aux directeurs départementaux des enseignements primaire et secondaire, et chefs de régions pédagogiques, a lancé la procédure pour le paiement de la prime de rentrée 2020-2021.

Les intéressés sont appelés à fournir au plus tard le 22 mai prochain, une attestation de présence au poste dûment signée par le supérieur hiérarchique ; une copie lisible d’un bulletin de paie récent datant de la période de février à avril 2020 ; une copie du Relevé d’identité bancaire (RIB comportant 24 caractères) du compte où est domicilié le salaire de l’enseignant.

Les dossiers centralisés par les chefs de régions pédagogiques sont attendus par les services de l’administration des finances des directions départementales des enseignements maternel et primaire au plus tard le vendredi 29 mai 2020.

Passé ce délai, les enseignants retardataires seront tenus responsables des déconvenues qui en découleraient, précise la note.

F. A. A.

8 mai 2020 par