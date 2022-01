Le nouvel hémicycle achevé avant fin 2022

Les députés de la 8ème législature pourraient quitter le palais des gouverneurs et rejoindre le nouveau siège de l’Assemblée nationale, ou tout au moins, intégrer le nouvel hémicycle avant fin décembre 2022. Ce souhait maintes fois réitéré des parlementaires peut se réaliser au regard du calendrier réaménagé de l’entreprise en charge de l’ouvrage.

Comme souhaité, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou et ses collègues députés pourraient inaugurer avant la fin de leur mandat en mai 2023, le nouveau siège du parlement. L’entreprise chinoise en charge des travaux prévoit l’achèvement du bâtiment de l’hémicycle pour fin décembre 2022. Elle est appelée à y concentrer ses efforts ; et il ne restera que les autres bâtiments dont les bureaux du secrétariat général administratif et autres travaux confortatifs à réaliser.

En attendant la réception provisoire du bâtiment de l’hémicycle, les travaux vont bon train. Le président Vlavonou et les membres de son bureau ont déjà effectué plusieurs visites pour s’enquérir du niveau d’avancement de travaux.

La construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale a été lancé le 1er avril 2021 pour une durée de 30 mois. Le président de l’Assemblée nationale, avait plaidé, lors du lancement que l’ouvrage soit livré dans un délai de 24 mois au lieu de 30 afin que la 8ème législature puisse y faire sa rentrée parlementaire en avril 2023. Ce plaidoyer de l’autorité parlementaire a encore prospéré au regard de la nouvelle date.

Si ces projections se réalisent, Patrice Talon pourrait délivrer son prochain message sur l’état de la nation dans le nouveau siège de l’Assemblée nationale. Le chef du parlement béninois avait évoqué la question lors de son dernier passage le 29 décembre dernier.

Caractéristiques du nouveau siège du parlement

Le nouveau siège de l’Assemblée nationale est érigé sur le site de l’ex-direction générale de la Gendarmerie à Porto-Novo, sur une superficie de 9ha pour un coût global de près de 28 milliards FCFA. Il est composé d’un bâtiment principal de type R+4 ayant la forme d’un arbre, symbole de l’arbre à palabre, lieu ancestral de rassemblement, à l’ombre duquel on se réunit pour discuter des décisions importantes à prendre pour l’avenir de la communauté.

Ce bâtiment principal comporte :

– Un rez-de-chaussée de 12 500 m² qui abrite l’hémicycle de 150 sièges extensibles à 300 sièges, 06 salles de conférence de 80 places chacune, 02 salons d’honneur, 01 grande salle polyvalente de 448 places et 01 restaurant du personnel ;

– Un 1er étage de 4000 m² abritant le cabinet du président de l’Assemblée nationale et les bureaux des présidents des commissions et des groupes parlementaires, soit un total de 83 bureaux et 05 grandes salles de réunion de 30 places chacune ;

Un 2ème étage de 4000 m² qui comporte 96 bureaux de députés, 4 salles d’attente et 4 salles de réunion de 30 places chacune ;

Un 3ème étage de 4000 m² qui abrite le Secrétariat administratif comportant 74 bureaux individuels et paysagers, 4 salles de réunion de 30 places chacune et enfin,

– Un 4ème étage de 4000 m² qui abrite 01 restaurant panoramique de 120 places, 2 grandes zones de locaux techniques et 01 couverture en panneaux solaires.

A cela s’ajoutent des bâtiments annexes composés de : la questure qui comprend un ensemble de 93 bureaux ; 2 grandes salles de réunion ; 01 restaurant du personnel de 120 places ; 01 service infirmerie, crèche, gymnase et de guichets de banques ; 01 caserne militaire composée de 14 bureaux, 01 dortoir, 01 salle de réunion et 01 salle d’instruction ; 01 parking de 250 places et 01 grand jardin public.

