Le nouvel Evêque de Djougou célèbre sa 1ère messe dominicale

Monseigneur Bernard De Clairvaux Toha Wontacien, le nouvel Évêque de Djougou, a célébré sa première messe dominicale, dimanche 3 avril 2022. C’est à l’issue de son ordination épiscopale, samedi 02 avril, à l’Evêché de Djougou.



Le nouvel Évêque du diocèse de Djougou Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien a célébré sa première messe dominicale, dimanche 3 avril 2022, à la Cathédrale Sacré cœur de Djougou. La célébration fait suite à l’ordination épiscopale de père Bernard de Clairvaux Toha Wontacien, O.S.F.S., samedi 2 avril 2022, à l’Evêché de Djougou en présence des présidents de l’Assemblée Nationale Louis G. Vlavonou, de la Haute Cour de Justice Marie Cécile Zinzindohoué , de la Cour Constitutionnelle Joseph Djogbénou et du maire de Djougou.



La messe d’ordination a été célébrée par un collège de prêtres présidé par Mgr Pascal N’Koué, Archevêque de Parakou, qui a remis les attributs d’Evêque à Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien et procédé à l’installation du nouvel Evêque.

Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien s’est engagé dans son adresse aux fidèles catholiques présents à œuvrer au « dialogue interreligieux » à Djougou, une ville fortement islamisée.

Le nouvel Evêque de Djougou a été accueilli, mercredi 30 mars 2022, par le maire de la commune de Djougou Abdoul Malik Séibou, du secrétaire général de la préfecture de Djougou, Issaka Moussa Yaya, du clergé catholique, des sages et notables, et autres.

« C’est vous que Dieu nous a donné pour que nous cheminons la main dans la main et qu’ensemble nous recherchions la volonté du Père Céleste pour les habitants de cette commune (…). Nous n’avons pas de doute que votre arrivée fera croître considérablement le dialogue interreligieux amorcé par votre prédécesseur, Paul Vieira, de vénéré mémoire », a déclaré Abdoul Malik Séibou Gomina au nouvel Evêque de Djougou Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien.



Le nouvel Evêque a pour sa part plaidé pour une « fraternité enracinée dans l’amour ». « Je voudrais compter sur toute la population de Djougou, pas seulement sur les catholiques », a indiqué Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien.

Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien est le deuxième Evêque de Djougou. Il remplace feu Mgr Paul Kouassivi Vieira, décédé le 21 mars 2019.

Le père Bernard de Clairvaux Toha Wontacien est de l’Institut religieux des Oblats de Saint François de Sales (O.S.F.S) avant sa nomination en qualité d’Evêque de Djougou le 4 février 2022 par le Saint Père François.

M. M.

4 avril 2022 par ,