Le nouveau marché moderne d’Ahouangbo mis en service

Le nouveau marché moderne d’Ahouangbo dans la ville de Porto-Novo est désormais ouvert. Il a été inauguré, vendredi 02 août 2024, par la ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman, aux côtés de la directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés, Eunice Loisel Kiniffo.

Les marchands du marché d’Ahouangbo sont désormais dans un nouveau cadre moderne pour mener leurs activités. Dans le but d’améliorer les conditions de vie des marchands et des consommateurs, le gouvernement béninois a entrepris la construction de plusieurs infrastructures marchandes. Selon la ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman, le nouveau marché d’Ahouangbo dispose d’une plus grande capacité d’accueil, des installations modernes, et des équipements répondant aux normes internationales de sécurité et d’hygiène.

Dans son allocution, la directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés, Eunice Loisel Kiniffo a présenté les caractéristiques nouveau marché d’Ahouangbo. Il est doté de 200 étals dont 164 étals primeurs, 16 poissonneries et 20 boucheries, sans occulter les 17 boutiques et les 4 restaurants. L’infrastructure marchande dispose aussi des installations sanitaires, d’un monte-charge, d’une chambre froide, de locaux techniques et de déchets. Sans oublier la salle polyvalente, l’infirmerie, le bureau administratif et les équipements de sécurité incendie.

Les marchands ont exprimé leur joie et remercié le gouvernement béninois pour ce nouveau joyau leur permettant de mener convenablement les différentes activités commerciales.

A.A.A

6 août 2024 par ,