Le navire hôpital chinois à Cotonou pour soigner les populations

Le directeur de cabinet du ministre de la santé, Pétas Akogbéto et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Franck Afoukou ont visité ce jeudi 17 octobre 2024, le navire hôpital de la Marine chinoise, « Arche de la Paix », arrivé à Cotonou pour une mission de soins de santé aux populations béninoises.

Du 17 au 24 octobre 2024, le navire hôpital, « Arche de la Paix » de la Marine chinoise offre gratuitement des soins de santé aux populations béninoises. Plus de 3000 patients seront pris en charge au cours de la mission prévue pour durer une semaine.

Pour bénéficier des prestations de « Arche de la Paix », les populations sont invitées à se rendre au ministère de la santé pour prendre un rendez-vous. Après ce rendez-vous, un bus est mis à leur disposition pour assurer leur déplacement au Port autonome de Cotonou (PAC).

Le navire hôpital est équipé de 226 lits. A l’intérieur, on y découvre une salle de brûlure grave, les services de soins intensifs, de radiographie numérique, de tomodensitométrie, un cabinet de stomatologie, une salle de préparation de sang, un laboratoire, un centre d’information médicale et plusieurs autres services.

Le navire « Arche de la paix » est mis en service en 2008. Il a déjà sillonné 45 pays et régions, fourni des services médicaux à plus de 290.000 personnes et effectué 1595 opérations.

F. A. A.

18 octobre 2024 par