Le mur d’une mosquée s’écroule et tue un apprenti maçon

Un jeune apprenti maçon a perdu la vie jeudi 09 mars 2023 suite à l’écroulement d’un pan de mur d’une mosquée en chantier. Le drame est survenu à Tabérou, un arrondissement de Panè, commune de Pèrèrè dans le département du Borgou.

Accident de travail sur le chantier de construction d’une mosquée à Tabérou, un arrondissement de Panè, commune de Pèrèrè. Le mur d’une mosquée en construction s’est écroulé faisant un mort et un blessé. Il s’agit d’après la radio Su Tii Dera de Nikki, rapportée par Daabaru, d’un apprenti maçon âgé de 18 ans environ, et de son patron. Le jeune apprenti d’après le média, « jouait à la facilitation à la base » au moment où son patron effectuait les travaux de finition au sommet du bâtiment. Suite à une défaillance du système de chaînage, le mur s’écroule et projette le chef maçon. L’apprenti quant à lui se retrouve sous des morceaux de briques et meurt sur place. Le patron, grièvement blessé est conduit à l’hôpital pour des soins.

Informées du drame, les autorités locales et la police républicaine se sont rendues sur les lieux pour les constats d’usage.

F. A. A.

