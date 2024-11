Le ministre de l’intérieur fait des mises au point

Suite aux plaintes répétées des usagers parfois obligés de prouver leur identité avec le Certificat d’identification personnelle (CIP) malgré la Carte nationale d’identité biométrique en leur disposition, le ministre de l’intérieur à travers un communiqué publié jeudi 31 octobre 2024, a fait des mises au point.

Des structures privées comme publiques utilisatrices des produits de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) continuent d’exiger des usagers, le Certificat d’identification personnelle (CIP), nonobstant la présentation de la Carte nationale d’identité biométrique. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a fait le constat et souligne que « ces deux pièces sont issues du Registre national des personnes physiques et chacune d’elles atteste clairement de l’identité de son titulaire ». Pour mettre fin à cette exigence injustifiée, le ministre informe qu’il ne sera plus désormais fait obligation aux usagers de présenter à la fois, la Carte nationale d’identité biométrique et le Certificat d’identification personnelle avant la satisfaction de leurs requêtes. « L’une ou l’autre est valable », renseigne le communiqué du ministre qui précise par ailleurs que « lorsque c’est nécessaire, un certificat de résidence peut être requis pour prouver la provenance de l’usager ».

