Le ministre de l’intérieur en tournée face à l’urgence sécuritaire

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou, a entamé une tournée à la suite de l’attaque contre les forces armées béninoises dans le nord du pays.

Le jeudi 02 décembre 2021, le préfet du département de l’Atacora, les maires des neuf communes de l’Atacora, les chefs d’arrondissement et les directeurs départementaux de la Police républicaine ont eu une séance de travail avec le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique à Natitingou. « Aucun développement n’est possible sans des conditions de sécurité optimales », a indiqué Alassane Seidou à l’entame de la séance.

Le préfet du département de l’Atacora Déré Lydie Chabi Nah a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au ministre et à sa délégation.

La délégation s’est rendue à Djougou dans la soirée.

