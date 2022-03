Le ministre d’Etat Koupaki nommé à la Cellule des plaintes

Pascal Irénée Koupaki est nommé président du Comité de supervision de la Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations.

Le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République a été nommé président du Comité de supervision de la Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations.

La Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations a pour mission de contribuer au renforcement des actions visant la lutte contre l’impunité et la mauvaise gouvernance dans l’Administration publique.

Rattachée au secrétariat général de la présidence de la République, la cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations est dirigée par un Coordonnateur. La cellule mène ses activités en collaboration avec le Bureau d’analyse et d’investigation (BAI). La Cellule est dotée pour son fonctionnement d’un Comité de supervision.

Le Comité de supervision est chargé de donner des suites appropriées aux résultats des travaux de la Cellule en rapport avec les attentes des plaignants et dénonciateurs. Le Comité de supervision a pour attribution de : apprécier les rapports sur les plaintes et dénonciations enregistrées et analysées par la Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations analysées par la Cellule ; saisir les corps spécialisés de justice et de police sur la base des conclusions des rapports de la Cellule et du Bureau d’Analyse et d-Investigation ; veiller à l’instruction régulière des dossiers de plaintes et de dénonciations et à la transparence des procédures de sanctions des faits répréhensibles ; initier toute fiche ou communication à l’attention du Président de la République ; présenter un rapport semestriel sur les résultats obtenus grâce à la Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations.

Selon le décret N°2022-040 du 19 janvier 2022 portant création à la Présidence de la République d’une Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations , le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République est le Président du Comité de supervision. Les membres siégeant au Comité de supervision de la Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations sont : le secrétaire général adjoint de la Présidence de la République ; le Coordonnateur du Bureau d’Analyse et d’Investigation ; le Coordonnateur de la Cellule juridique de la Présidence de la République et le Secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du Gouvernement.

